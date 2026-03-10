高市早苗首相の国会における答弁や発言が物議を醸している。SNSでは批判の声も決して少なくない。まず2月27日の衆議院予算委員会ではアメリカと交渉を続けている赤沢亮正経済産業相に「『私に恥をかかせるな』と言ったよね」と迫る場面があった。高市首相が当選した自民党議員にカタログギフトを配った問題では、「昭和の中小企業のオヤジ、社長みたいなところがまだ私にはある」と釈明した。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見