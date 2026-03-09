2026年3月8日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）に訪れる様子を公開した。 （関連：【画像あり】「クレイジー！」「すげー！」Zedd監修のアトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド ～CLUB ZEDD REMIX～』） 今回はゲストを呼んでおり、ヒカキンは「ハリウッドクラスの人なんで」と、かなり緊張している様子だ