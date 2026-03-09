Â´¶È¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿¾®³ØÀ¸¤¬9Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ëµ­Ç°¤Î¥µ¥¯¥é¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾®³Ø6Ç¯À¸¤¬Í·±àÃÏ¤Ë¥µ¥¯¥é¤ò¿¢¼ùÂ´¶È¹µ¤¨¡¢»×¤¤½Ðºî¤êÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜ»Ô ¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Î¡ÖÊÌÉÜ¥±ー¥Ö¥ë¥é¥¯¥Æ¥ó¥Á¡×¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾­Íè¡¢·Á¤Ë»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢2021Ç¯¤«¤éËèÇ¯¥µ¥¯¥é¤Î¿¢¼ù²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 9Æü¤Ï¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÌÀÀ±¾®³Ø¹»6Ç¯À¸39¿Í¤¬¥é¥¯¥Æ¥ó¥Á¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸¤Ï³Ø¹»