ステランティス・パワーユニット延長戦プジョー3008、2008、208と続いた、プジョー（ステランティス）の1.2L直列3気筒ターボのマイルドハイブリッドエンジン搭載車シリーズ。その延長戦として、今回は208と同じスペックのパワーユニットを搭載する『シトロエンC3』の話である。【画像】フレンチポップな道具！シトロエンC3マックス全49枚新世代デザインのシトロエンらしく、C3もかなり強いデザインとなった印象だ。エンブレム以