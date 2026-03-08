たばこ休憩は何かと議論の的になる。投稿を寄せた50代男性（大阪府／営業／年収800万円）は、かつて自身もタバコを吸っていた。それゆえか、喫煙者が無意識に費やしている空白の時間の実態がよく見えるようだ。男性は喫煙による離席時間を具体的に算出し、その不公平さを次のように綴っている。「1本あたりの時間は最低でも10分程度はかかります。一方非喫煙者はトイレの離席ぐらいです。勤務時間中に何本タバコ吸います？ 10本吸