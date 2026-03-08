２０２２年北京五輪でドーピング違反処分が下されたカミラ・ワリエワ（ロシア）が、中国で大フィーバーを巻き起こしている。ロシアメディア「ソブスポーツ」は「国際女性デー（３月８日）の前夜、カミラ・ワリエワが中国に到着すると、空港はたちまちお祭りムードに包まれた。ターミナルを出る前から、横断幕や花束を持ったファンが「Ｋ―Ｂａｏ！（ワリエワの愛称）」のかけ声とともに彼女を取り囲んだ。彼女は笑顔でサインを