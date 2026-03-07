「女っぽいスカートこそメンズな厚底」パンプスで直球レディに仕上げると着飾っている感が出やすいスカートに向く、サイドゴアブーツの無骨さ。アクティブなスニーカーを合わせるより、大人っぽい着くずしが成立。茶サイドゴアブーツ／ザ ポーズ（ウィム ガゼット ルミネ新宿店）クッション性に優れたインソール。スタイリングをじゃましない、ミニマルさが魅力のサイドゴア。筒が細くすっきりと見える形＆マイルドなブラウンな