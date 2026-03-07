スカートで可愛い人がやっている「パンプスでもスニーカーでもない」靴の上手な合わせ方

「女っぽいスカートこそメンズな厚底」

パンプスで直球レディに仕上げると着飾っている感が出やすいスカートに向く、サイドゴアブーツの無骨さ。アクティブなスニーカーを合わせるより、大人っぽい着くずしが成立。

茶サイドゴアブーツ／ザ ポーズ（ウィム ガゼット ルミネ新宿店）　クッション性に優れたインソール。スタイリングをじゃましない、ミニマルさが魅力のサイドゴア。筒が細くすっきりと見える形＆マイルドなブラウンならボリュームが出にくく、女性らしい装いともマッチ。



ミニに落ち着きをもたらす重厚感

ミニ自体もレザーを選び、クラス感を意識。締まった足首でフラットながら見た目はすらりと。　茶サイドゴアブーツははきまわし。黒スカート（オンライン限定）／Gap　ベージュプルオーバー／BIYŌMA（ツカモトコーポレーション）　バッグ／土屋鞄（土屋鞄製造所）　タイツ／スタイリスト私物　



やわらかな白をハンサムに転換

フレアとはまた違う、バルーンシルエットによる迫力のあるボリュームを主役にした白の上下。足元のブラウンが膨張を回避。　茶サイドゴアブーツははきまわし。白マキシスカート／HER.　白セーター ／ベースレンジ（アダム エ ロペ）　



