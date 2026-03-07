なぜマクドナルドは日本で成功を収めたのか。日本マクドナルド創業者の藤田田さんは「1971年に銀座三越にマクドナルド1号店を出したが、ヒットのポイントは『立ち食い』にしたことだった」という――。※本稿は、藤田田『起業家のモノサシ』（KKベストセラーズ）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信イメージズ／財界研究所昭和46年、銀座にオープンした「日本マクドナルド1号店」のようす - 写真＝共同通信イメージズ／財