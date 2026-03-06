演技指導を名目に俳優の女性２人に性行為をしたとして、準強姦（ごうかん）罪に問われた映画監督で会社役員の榊英雄被告（５５）に、東京地裁は６日、懲役８年の実刑判決を言い渡した。榊被告が監督を務め、騒動を受けて公開中止になった映画「蜜月」のカメラマン・早坂伸氏がこの日、Ｘを更新し「実刑８年。その数字を見て、釈然としない気持ちが残った」とつづった。裁判では榊被告が女性２人に対し、２０１５〜１６年の１年