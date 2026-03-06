新幹線の車内で「豚まん」を食べて他の乗客から注意を受けたと明かし、SNS上で賛否両論が起きている、実業家・河原由次氏が2026年3月6日、同氏が経営する会社のエントランスに「豚まん」を投げつけられる被害に遭ったとXで明かした。河原氏「こちらも適切な処置をさせて頂きます」河原氏を巡っては、3月4日のX投稿が注目を集めている。新大阪から乗った新幹線で大阪土産の定番「551蓬莱」の豚まんを食べていたところ、隣の席の男性