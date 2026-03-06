マンタイの能力をシルバーストンで確認歴代で初めて、ポルシェの正式なオプションとなったマンタイ・キット。1.0t以上といわれるダウンフォースと、レーシングチームが施した各部へのチューニングを、シルバーストン・サーキットで確かめる時がやって来た。【画像】280km/hでダウンフォース1.0t以上911 GT3 RS マンタイ公道ベストな911 S/Tも全121枚2024年11月に、筆者は通常のポルシェ911 GT3 RSで、同コースを周回している