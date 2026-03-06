Image: Amazon これなら手頃で始めやすい。喉にいいと評判のハチミツ、マヌカハニー。ニュージーランドに自生するマヌカという花から取れるハチミツです。高い抗菌・殺菌成分（MGO：メチルグリオキサール）を含み、喉の痛みや免疫力向上に有効とされています。毎日スプーン1杯のマヌカハニーを習慣づけると身体にいいと聞いて、買おうかなとお値段を調べたことがありますが、結構なお値段…