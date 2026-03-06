カフェイン摂取のメリットは何か。広島大学大学院 医系科学研究科 公衆衛生学 准教授の田原優さんは「カフェインはパフォーマンスアップだけではなく、運動能力を即時的に向上させることが多くの研究でわかっている。さらに、胃液の分泌を促すため、消化が進み、便通が改善され、ダイエットにもつながる」という――。※本稿は、田原優『集中力を爆上げするカフェインの教科書』（日本能率協会）の一部を再編集したものです。写真