2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と齊藤明雄氏が、WBC日本代表について言及した。大矢氏は「日本中が期待していますので、ワクワクなんですけど、プロ野球の中でもベストメンバーを選んで挑むわけなので、1試合1試合、1球1球、本当に楽しみです」と期待した。齊藤氏は「当然連覇は難しいというのがありますけど、これだけのメンバーが揃ったら、選手の方がプレッシャーかかるん