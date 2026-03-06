日本人教授が米・売春事件関与の可能性性的人身売買などの罪で'19年に起訴され自殺したユダヤ系米国人、ジェフリー・エプスタインを巡る事件が、日本にも波及しそうだ。米司法省が1月末に公開した300万ページにわたる捜査資料「エプスタイン文書」に、「Joi Ito」の名で8000回以上も登場する人物がいる。伊藤穰一（59歳）――。ITやAI業界の草分け的存在として知られ、'11年からMIT（マサチューセッツ工科大学）メディアラボの所長