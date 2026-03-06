WBC行ってきました！強化試合の中継に全力を出し尽くした日本のテレビ局が食べ尽くし番組などを放映する裏で、密かにNetflixだけで配信されるWBC2026。僕も仕方なく「一番安い広告ありプランでええか…」とNetflixに加入したら、高いプランでも結局WBC中継には広告が入るのだと聞き、初戦からケチ大勝利と幸先のいい滑り出しとなりました。史上最も記憶に残らない大会ナンバーワンの座を賭けて2013あたりと戦う今回の侍ジャパンを