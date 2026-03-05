元横綱・照ノ富士こと伊勢ケ浜親方による、弟子・伯乃富士への暴行事件で揺れる角界。3月場所後に発表される処分の行方が注視されるが、ここで相撲人気を取り戻すような明るい話題が。【写真】「バキのキャラ並みの筋肉」宇良が披露した衝撃の肉体美世間の注目を集めているのは、ある幕内力士の“肉体美”だ。「木瀬部屋に所属する前頭の宇良（うら）関が、2月27日に母校・関西学院大学の初等部を訪問。児童との交流会が行われ