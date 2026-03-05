「老人が悪だくみの餌食に」――悲しいことに、そんな事件が頻発しています。なかには、認知症の疑いがある人に狙いを定めて近づいてくるケースも。本記事では、永峰英太郎氏の著書『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集し、認知症にともなう金銭リスクについて解説します。温和な性格の居酒屋主人、お金を貸したことを忘れるように東京都中野区に住む高齢男性は、店舗兼住居に住み、長く居