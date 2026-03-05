愛知県の瀬戸市役所の職員に対して、「お前の家族を殺してだな」などと脅迫したとして、18歳の派遣社員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、自称・瀬戸市に住む派遣社員(18)の男です。警察によりますと、男は4日昼ごろ、住民票の移転登録について市役所に電話で問い合わせた際、「例えば、俺がお前の家族を殺してだな」などと職員の男性を脅迫した疑いが持たれています。男はさらに、電話のおよそ40分後に役所を訪れ、