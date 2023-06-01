ドジャース・山本由伸が２６日（日本時間２７日）の本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックスとの開幕戦で２年連続となる開幕投手を務める。大役を担った日本選手は、これまで山本を含めて１０人。白星を挙げたのは野茂、山本、黒田、田中将の４人で、２勝したのは野茂だけだ。最終調整の場となった２０日のパドレスとのオープン戦は５回無失点、７奪三振で、準備万全をアピールした。開幕戦で顔を合わせるダイヤモン