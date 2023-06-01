【イスタンブール共同】トルコ国防省は4日、イランが発射した弾道ミサイルがトルコ領空に飛来し、東地中海に配備されていた北大西洋条約機構（NATO）の部隊に撃墜されたと発表した。トルコ領空へのミサイル飛来は米イスラエルのイラン攻撃後初めて。トルコはNATO加盟国。NATO報道官は「イランがトルコを標的としたことを非難する。イランが無差別攻撃を続ける中、NATOはトルコを含む全ての同盟国を強く支える」と防衛に向けた