2026年2月20日発売のanan特別編集のムック『にゃんこ♡LOVE もふもふ大豊作』から、ももいろクローバーZ・高城れにさんとZZくんのインタビューお届けします。ZZくんと出会えたことで、悲しみから救われました丸い顔にふわふわのクリーム色の被毛…。このアンアン『にゃんこ♡LOVE』の取材日に、撮影デビューを飾った高城れにさんの愛猫・ZZ（ダブルゼータ）くん。初めての撮影スタジオにも臆することなく、あちこち探検