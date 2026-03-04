お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大（36）が4月2日スタートのBS―TBSドラマ「よかれと思ってやったのに〜男たちの『失敗学』裁判〜」（木曜後11・00）に主演する。全10話構成で岡部は1人17役に挑戦する。設定や姿を変えながら、良かれと思って女性や周囲にストレスを与えてしまう男性たちを演じ分ける。17役という異例の挑戦に岡部は「なんてありがたいお仕事なんでしょうか。ハナコ岡部でいこうと決断していただいた皆さまに感