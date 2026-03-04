ドジャース佐々木朗希（24）が日本時間4日、ガーディアンズ戦に登板。初回、2四球と安打で無死満塁とされ、4番マンザードに一発を浴びた。続く打者に四球を与えたところで1死も奪えず降板。特別ルールにより二回から再登板し、2イニングを無失点に抑え、計2回3分の0を2安打4失点、3四球だった。ロッテ前監督・吉井理人氏が佐々木朗希を語る「“返事もしなかった頃”から間違いなく成長しています」ここにきて、右肩手術から