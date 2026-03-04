超党派でやりたい2月26日、消費税の減税などを超党派で議論する「社会保障国民会議」の初会合が首相官邸で開かれた。会議には自民党と日本維新の会、チームみらいが参加したが、中道改革連合と国民民主党は出席を見送り、参政党、共産党、れいわ新選組は会議に呼ばれなかった。国民会議への参加の是非や高市早苗首相はそもそも消費減税に前向きなのかーーなどについてお伝えする。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相