フリーアナウンサー小森すみ恵が2日、自身のXを更新。スタジアムMCを務めるJ1川崎フロンターレの試合後に発した自身の発言について、対戦相手の水戸ホーリーホックのサポーターや関係者に謝罪した。両チームは1日の明治安田J1百年構想リーグで、川崎Fのホーム等々力で対戦。2−2となりPK戦で川崎Fが勝った。スタジアムMCを務めた小森はその翌日の投稿で「水戸ホーリーホックサポーターの皆様、関係者の皆様へ」と呼びかけると「昨