インフルエンサーのがりぞうが2月25日、Instagramを更新。MLB選手のサインボールボックスの開封動画を投稿した。 【画像】山本由伸、世界的レストランでMVP祝福！ ダルビッシュらとの“超豪華オフショ”に「素晴らしい」「ダルさんも居てビックリ」 「神回】大谷翔平のサインを当てて過去一の発狂wwwww」と投稿されたのは、がりぞうが5万2800円で販売されていた「Fanatics Authentic 2025 Under Wraps Baseballs