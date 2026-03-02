インフルエンサーのがりぞうが2月25日、Instagramを更新。MLB選手のサインボールボックスの開封動画を投稿した。

「神回】大谷翔平のサインを当てて過去一の発狂wwwww」と投稿されたのは、がりぞうが5万2800円で販売されていた「Fanatics Authentic 2025 Under Wraps Baseballs Volume II」を開封する動画。「俺の1カ月の食費の3倍だよ！？」と荒ぶる様子を見せた。

【画像】ボックスを開封するがりぞう（画像はがりぞう Instagramより引用）

そして、箱を開封して取り出すと「ちょっと待ってくれ」と声を荒げるがりぞう。サインは大谷翔平（31）で、椅子の後ろの棚が揺れるほどの興奮っぷりを見せた。

この投稿にはInstagramユーザーから「えぐ」「うるさいって笑」「やりおった～」「神引きの瞬間が見れてドキドキです！」「すごすぎwwwwwwww」「今までで一番笑いました」といったコメントが寄せられた。