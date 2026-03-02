大橋トリオが、全国ツアー＜ohashiTrio HALL TOUR 2026＞の開催を発表した。3月18日(水)にニューアルバム『A BAND』のリリースを控えている大橋トリオ。新たな全国ツアーは6月11日(金)宮城・若林区文化センターを皮切りに、北海道・大阪・岡山・福岡・愛知・東京を回り、ファイナルで7月31日(金)東京・NHKホールまで全7公演が開催される。チケットは3月6日(金)12時正午より大橋トリオのオフィシャルファンクラブ「café PRETAP