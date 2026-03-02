34歳という若さで死亡した2世俳優ヴィクトリア・ジョーンズの死因が明らかになった。ヴィクトリアは今年1月1日、米カリフォルニア州・サンフランシスコのホテルで遺体で発見されていた。彼女の父親である米大物俳優トミー・リー・ジョーンズ（79）はここ数年、依存症などの問題を抱える愛娘をなんとか救おうと必死だったという。◆新年が明けた直後、高級ホテルの廊下で発見された2月17日（現地時間）、サンフランシスコ検視