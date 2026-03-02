筋肥大と筋力増強は、同じトレーニングでは最大化されない 筋肥大は損傷と再生、筋力増強は脳と筋肉の連携がカギ 筋トレには、大きく分けて「筋肥大」と「筋力増強」というふたつの目的があります。 筋肥大 ＝ 筋線維を太くして、筋肉を大きくすること。見た目に表れる筋肉の大きさ。筋力増強 ＝ 筋肉が力を発揮する能力を高めること。筋肉のもつパワーをアップする。 筋肉は、細長い筋線維が何千本も集まって