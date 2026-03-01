中国メディアの北京日報は25日、中国で最近注目を浴びる「手搓経済」について、「なぜ突然ブームになったのか」とする記事を配信した。「手搓経済」とは、人工知能（AI）技術の進歩を背景に、個人や小規模チームが手作業や簡易ツールを通じてアイデアの具体化を迅速に実現する新たな経済形態を指す。その典型的な例として挙げられるのが、個人開発者が短期間・低コストでアプリをリリースして人気を集めるといったケースだ。「手搓