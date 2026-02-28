北海道・旭川東警察署は28日、過失運転致死及び道路交通法違反（不救護・不申告）の疑いで旭川市に住むタクシー運転手の尾形智世容疑者（40）を逮捕しました。尾形容疑者は27日午後5時半ごろ、旭川市神楽6条9丁目の道路を乗用車で走行中に、2歳の女の子と衝突したのにもかかわらず、その場から逃げ、警察に報告しなかった疑いが持たれています。女の子は頭部に損傷があり、意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認