ボーイズグループSS501出身のキム・ヒョンジュンが、一連の騒動に対する率直な思いを打ち明けた。去る2月27日、YouTubeチャンネル「B級スタジオ」（原題）には、「眠っていた宇宙大スターをお迎えしました！│B級聴聞会 RE:BOOT EP.14」というタイトルの動画が公開された。【写真】キム・ヒョンジュン、勝訴までの全過程この動画で、コメディアンのチェ・ソンミンは、「事件に関するコメントは絶対に付くはず。これについては、慎