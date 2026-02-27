リンクをコピーする

【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡 （静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要 静岡模型教材協同組合は、5月13日より開催予定のイベント「第64回 静岡ホビ