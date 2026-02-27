【モデルプレス＝2026/02/27】結婚していたことを3年越しに明かしたGINTA（ぎんた／30）にモデルプレスが独占インタビュー。結婚を発表するに至った経緯や決め手、プロポーズの秘話などをたっぷり語ってもらった。【写真】結婚していたことを電撃発表の30歳歌手、衝撃の近影◆「UCHIDA1」が世界的バズ・GINTAって？GINTAは2015年、DJ集団・レペゼン地球に加入。圧倒的なバイタリティと型破りな楽曲が話題を呼び、Zeppツアーやホー