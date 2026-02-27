メンエスの摘発相次ぐ2025年から26年にかけて、警察による「メンズエステ」（通称メンエス）の摘発が相次いでいる。【写真を見る】呼び込みに立ちんぼ…「欲望の迷宮」とも称された、新宿歌舞伎町の様子最近では2月17日、神奈川・千葉両県警合同捜査本部が東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木の1都4県でフランチャイズ加盟店を展開する「神のエステ」を摘発、経営者の渡辺伸也容疑者（35）ら男女15人を風営法違反（禁止区域営業）