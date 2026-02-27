ドイツ代表のスポーツディレクター（SD）を務めるルディ・フェラー氏が、同国代表がFIFAワールドカップ2026参加をボイコットすべきという議論について言及した。現地時間26日、ドイツ紙『Frankfurter Rundschau』が伝えている。開幕まであと4カ月を切ったものの、FIFAワールドカップ2026は開催国であるアメリカ合衆国の政治的な混乱などにより“悪い意味でも”注目を集めている。すでにW杯出場を決めているドイツ代表について