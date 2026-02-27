「かまくらの傷んだ部分を直してたら手袋持ってきてくれた」【その後】手袋を持ってきてくれたと思いきや…まさかの展開にそんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーのくーさんママ（＠kukuri_shibainu）さんが2026年2月11日に投稿したのは、かまくらの補修作業中の1枚。雪穴の入り口に突如として白いもふもふが出現。その正体は、青いゴム手袋をしっかりと口に咥えたワンちゃんだった。神々しい登場に、雪の守り