津軽三味線の本場・青森で、国内最高峰クラスの競技大会「第20回津軽三味線日本一決定戦」の挑戦者募集が始まりました。開催日は2026年5月3日から5月4日までの2日間で、会場はリンクステーションホール青森です。ソロの技術だけでなく民謡伴奏の力も問われる大会なので、総合力で勝負したい奏者にとって大きな節目になるステージです！ 津軽三味線日本一決定戦「第20回津軽三味線日本一決定戦エントリー」 &