津軽三味線の本場・青森で、国内最高峰クラスの競技大会「第20回津軽三味線日本一決定戦」の挑戦者募集が始まりました。

開催日は2026年5月3日から5月4日までの2日間で、会場はリンクステーションホール青森です。

ソロの技術だけでなく民謡伴奏の力も問われる大会なので、総合力で勝負したい奏者にとって大きな節目になるステージです！

開催日：2026年5月3日（日）〜5月4日（月）会場：リンクステーションホール青森（青森市文化会館）開催回数：第20回主催団体数：3団体

は、津軽三味線の競技大会を運営する主催組織です。

会場のリンクステーションホール青森は、青森市文化会館として多目的公演を担うホールです。

第20回大会では、個人と団体の幅広い部門を通じて、演奏技術と舞台表現の両面を競う構成になっています。

日本一を決める審査方式と2日間の競技構成

日本一判定方式：曲弾き演奏＋唄づけ伴奏の合計点5月3日プログラム数：55月4日プログラム数：12上級者部門：女性の部・男性の部団体部門：りんごの部・ねぶたの部

この大会の核は、曲弾き演奏だけでなく唄づけ伴奏も含めた合計点で日本一を決める審査方式です。

速さや迫力だけで押し切れないため、リズム感、間合い、歌い手との呼吸まで含めた実戦力が問われます。

5月4日には日本一の部の曲弾きと唄づけが並び、最終的な総合力が見えるプログラム配置です。

歴代王者が国内外で活躍してきた理由が伝わる競技設計。

申込方法と受付状況の最新ポイント

申込締切：2026年3月13日（金）申込方法：ネット・FAX・郵送の3方式FAX番号：017-762-7011郵送先郵便番号：〒038-0011受付終了部門：初級者の部・シニアの部

出場申込みは3月13日締切ですが、規定数に達した部門から順次締切となる運用です。

すでに初級者の部とシニアの部は受付終了となっており、他部門も早めの判断が重要になります。

郵送申込みにも対応しているため、オンライン以外で手続きを進めたい奏者にも間口が開かれています。

出場計画を具体化するなら今が準備の山場です！

津軽三味線の競技大会は、同じ曲でも奏者ごとの音色と間で印象が大きく変わるのが醍醐味です。

今回は第20回という節目でもあり、ジュニアから団体まで世代とスタイルが交差する2日間になります。

【二つの審査で日本一を競う本場の大舞台！

津軽三味線日本一決定戦「第20回津軽三味線日本一決定戦エントリー」】の紹介でした。

