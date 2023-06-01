リンクをコピーする

【PLAMATEA ストレイト・クーガー】 開発・発売元：グッドスマイルカンパニー 2026年2月 発売 価格：9,200円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約168mm グッドスマイルカンパニーのキャラクタープラモデル「PLAMATEA」シリーズにアニメ『スクライド』の最速の男「ストレイト・クーガー