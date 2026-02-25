航空業界で働く人材の確保につなげようと、大分空港で学生らを対象にした仕事見学会が開かれました。 【写真を見る】大分空港で学生ら対象の仕事見学会航空業界の人材確保へ この見学会は航空業界への関心を高めてもらおうと、大分県が2023年度から実施しています。 25日は学生らおよそ60人が参加。普段立ち入ることができない空港の裏側や貨物の運搬作業やカウンター業務、保安検査など7社の様々な職種を間近で見学し