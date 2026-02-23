4月10日（金）に高価となる劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。主題歌はMISIAに決定。主題歌入りの映像やメインビジュアルが公開された。原作・青山剛昌によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。今年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は、興行収