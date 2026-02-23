劇場版『名探偵コナン』主題歌はMISIAに決定！ 主題歌入り映像やメインビジュアル公開
4月10日（金）に高価となる劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。主題歌はMISIAに決定。主題歌入りの映像やメインビジュアルが公開された。
原作・青山剛昌によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。
今年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は、興行収入147.4億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
シリーズを重ねるごとに勢いを増す劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、4月10日（金）に公開となる。
今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の ”黒いバイク” が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした ”風の女神” 萩原千速だった。その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われる。一方、都内では、 ”黒いバイク” （ルシファー）が再び暴走し…
風の女神 VS 黒き堕天使 旋風を巻き起こす史上最速バトルミステリーが、いざ開戦！
先日、製作委員会からの異例の声明文により、宣伝コンセプト「fan！×FAN！＝FUN！」が公表され、日本中にコナン旋風を巻き起こす《風のプロジェクト》が本格始動した本作。相次いで、横浜流星、畑芽育がゲスト声優を務めることも発表され、大きな話題を呼んだ。
そしてこの度、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌を、紅白歌合戦で7年連続紅組のトリを務める国⺠的歌⼿・MISIA が担当することが決定した。
1998年にデビューした後、『Everything』『アイノカタチ』など数多くのヒット曲を生み出し、R&Bからバラードまで、多彩な楽曲とソウルフルなボーカルで世代を超えて人々を魅了し続けているMISIA。NHK紅白歌合戦では、2019年から2025年にかけて7年連続で紅組のトリを務めるほどの国民的歌手であるMISIAが、劇場版『名探偵コナン』最新作で主題歌を務めることが決定。映画で主題歌を担当するのは約5年ぶりとなるMISIAが、圧倒的な歌声でまるで風を切るような疾走感を大胆に表現。主題歌『ラストダンスあなたと』は、初タッグを組む『名探偵コナン』に新たな風を吹かせる、力強くもどこか切なさを感じさせる楽曲となっている。
MISIAは今回のオファーについて、「主題歌を歌わせていただくことになり、とても嬉しく感じています。今回は『風の女神』と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました。」と物語に深く寄り添いながら制作に臨んだことを明かし、「『ラストダンスあなたと』には、 ”最後” という切なさだけでなく、心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めています。共に過ごした記憶は、これからも自分を支えてくれる。そんな静かな強さをこの楽曲に託しました。物語の緊張感と余韻の中で、この楽曲が皆さまの心にそっと寄り添えたら嬉しいです。」と主題歌に宿した想いを語った。
そんな主題歌『ラストダンスあなたと』を使用した瞬き厳禁の最新予告映像も公開された。
最新予告冒頭で「研二。お前はあの時、なんて言おうとしてたんだ―」と、爆弾の解体中に殉職した弟・研二の命日に想いを巡らせる千速。高度な運転アシスト機能を搭載した白バイ ”エンジェル” がお披露目され、横浜の街で物語が動き出すと、2年前に起きた不可解なバイク事故と、突如現れた謎の黒いバイク ”ルシファー” との関係が示唆され、事件の裏に潜む不穏な気配が徐々に浮かび上がる。
