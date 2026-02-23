劇的な決勝ゴールに、地元サポーターからも喜びの声が寄せられた。チャンピオンシップ（イングランド２部）のブラックバーンに所属する大橋祐紀は２月20日、第33節のプレストン戦で途中出場からチームを勝利に導く得点をあげている。68分から出場した日本代表FWは、スコアレスのまま迎えたアディショナルタイムの95分、ボックス内でうまくマークを外し、左サイドからのクロスに頭で合わせた。12月20日のミルウォール戦以来と