「気を失いそう」プレミア優勝経験クラブで“愛される”日本代表FWの劇的決勝弾に現地熱狂！英大手も注目「これ以上ないほどにうれしい」
劇的な決勝ゴールに、地元サポーターからも喜びの声が寄せられた。
チャンピオンシップ（イングランド２部）のブラックバーンに所属する大橋祐紀は２月20日、第33節のプレストン戦で途中出場からチームを勝利に導く得点をあげている。
68分から出場した日本代表FWは、スコアレスのまま迎えたアディショナルタイムの95分、ボックス内でうまくマークを外し、左サイドからのクロスに頭で合わせた。12月20日のミルウォール戦以来となる、リーグ戦12試合ぶりのゴールだ。
このヘディングでの一発が決勝点となり、ブラックバーンは２連勝。降格圏との差を５ポイントに広げた。大橋のゴールは残留争いにおいても貴重な一発だったと言えるだろう。
ファンの声を届ける英公共放送『BBC』の記事では、プレミアリーグで優勝経験もあるブラックバーンのあるサポーターが「０−０のドローに終わると思われたが、エイラン・カシンのひらめきとユウキ・オオハシの素晴らしいヘディングがスタジアムを熱狂させた。私は気を失いそうな、吐き気のような感覚だった」と綴っている。
「ユウキのことはこれ以上ないほどにうれしい。クラブを代表する選手・人間に望むすべてを持つ。最近の彼は疲れているようだったが、途中出場でベストの状態を取り戻せたようだ」
ここ４試合のうち３試合でベンチスタートだった29歳のストライカーは、久しぶりにネットを揺らせたことで調子を上げていけるか。ブラックバーンは24日の第34節でブリストル・Cと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スタジアムは大盛り上がり！ 大橋祐紀が後半ATに劇的決勝弾！
