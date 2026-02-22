東京・六本木のキャバクラで働く20歳の女性が、元カレからのモラハラ発言による恋愛への“トラウマ”を明かした。【映像】20歳キャバ嬢の仕事中の姿『恋髪オーディション #3』（ABEMA）が2月21日に放送され、ここまで勝ち残ってきた6人による、決勝進出者が決まる4次審査の模様が公開された。今回は、3時間の制限時間内でカウンセリング・カット・カラー・スタイリングを完成させる、1対1のタイマン勝負。「来る人は選べない」