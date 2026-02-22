1本の連絡から始まった生まれつき前足がない柴犬の女の子と家族の物語。家族、先輩犬に支えられながら懸命にトレーニングに励み、ハンデに負けないお姿が話題になっているのです。

衝撃の出会い、家族の覚悟…。数々の困難を乗り越えてきた前足がない柴犬さんの日々は多くの反響を呼ぶこととなりました。

【写真：生まれつき『前足がない犬』…現在の『ハンデに負けない姿』に思わず感動】

生まれつき『前足がない』柴犬さん

春子ちゃんが現在のように自由に駆け回ることができるようになるまでには、家族の献身的なサポート、そして春子ちゃん自身の並々ならぬ努力があったのだといいます。

春子ちゃんと飼い主さんが出会ったのは、春子ちゃんの名前の由来にもなっている2022年の3月『春分の日』。ブリーダーをしている叔父の娘さんから子犬誕生の連絡を受け、会いに行った時のことだったそう。

衝撃の出会いと家族の覚悟

『3匹おるけど、1匹両前足がないんよ』その言葉に居ても立っても居られず、すぐに駆け付けた先で見たのは他の兄弟よりずいぶん小さい前足のない子犬。

初めて前足のない子犬を見た飼い主さんは『かわいそう』『この子はどうやって生きていくんだろう』漠然とそう感じたと語られています。

それでも小さな体と授かった2本の後ろ足を動かしながら一生懸命生きようとする姿は生命力に溢れており力強いもので、飼い主さんの心を強く惹きつけたといいます。

その日から頭から離れない前足のない子犬の存在…。『犬好きを見込み、飼ってくれないか』叔父からの打診もあり、何度も話し合ってお迎えを決めた日から、ご家族は試行錯誤を重ねながら春子ちゃんの生活を献身的にサポートしてこられました。

四足歩行をしたことがない春子ちゃんが重心を前にして歩くことができるように、胸にタオルを巻いてトレーニングを開始、春子ちゃんが怖がらないようストレスにならないよう…細心の注意を払いながらの挑戦になったといいます。

春子ちゃんのための車椅子『春ちゃん号』は、SNSでの発信により出会った人々との縁で誕生したのだそう。

もちろん前足がないことで、できないことも少なくなかったといいます。本来、穴掘りが好きなはずのワンコ、一生懸命に鼻で掘っている姿を見た時は涙が出たと語る飼い主さん。

それでも、春子ちゃんは飼い主さんの『初めて出会った『春分の日』のようにこの子の周りがいつも春の優しくて暖かい空気で包まれていて欲しい』という願いの通り、先輩犬の「福ちゃん」やご実家で暮らしていた先輩犬の「太郎くん」に優しく見守られながら真っ直ぐ素直な性格に成長されました。

ハンデを感じさせない元気なお姿に感動

お散歩に行った先では、草むらに埋まっていたボールをすぐさま発見して誇らしげに自慢してくれたり、ボールを追いかけて駆け回ったり。

上体を起こして二足歩行で上手に移動することはもちろんのこと、ボールを追いかける時は後ろ足をバネのようにして猛スピードで駆け抜けて行き、前足がないことなんて忘れさせてしまうほど。遊び方も他のワンちゃんと遜色なく、むしろボールを見つける才能はピカイチ。

飼い主さんを驚かせるほどたくさんの才能を発揮しながら、天真爛漫に日々を過ごす春子ちゃんのお姿は多くの人々と感動と勇気を届け続けています。

春子ちゃんのお姿には「天才ですね」「生命力の強さを感じます」「とても素晴らしい、愛犬も飼い主も」「キラキラした目をしてる」「可愛い」「泣けてきちゃうくらい素晴らしい」等、海外ユーザーからも反響が寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「haru_fuku_taro2022」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。